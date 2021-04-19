Кировские власти разрешили родителям присутствовать на выпускных в школах и детсадах

КИРОВ, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области разрешили родителям школьников и воспитанников детских садов присутствовать на выпускных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области после заседания оперативного штаба.

"Разрешается проводить выпускные в школах и детских садах в присутствии родителей при условии, что мероприятие пройдет в здании школы (детсада) в рамках одного класса (группы), а также при соблюдения всех профилактических мероприятий. Наполняемость детских загородных лагерей может быть увеличена до 75% при условии соблюдения всех профилактических мероприятий, также необходимо организовать вакцинацию сотрудников лагерей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все религиозные праздники и торжественные богослужения (Пасха, Ураза-байрам) будут организованы по ранее утвержденным и отработанным правилам. Решение о проведении праздничных мероприятий 9 мая и Великорецкого крестного хода пока не приняли. При этом власти запретили проведение массовых мероприятий в честь 1 мая.

В Кировской области сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка, поэтому говорить о снятии ограничительных мер преждевременно. Жители региона по-прежнему должны соблюдать масочный режим.

По состоянию на 19 апреля в регионе выявлено 74 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. На стационарном лечении находятся 1 242 человека, в амбулаторных условиях проходят лечение 2 179 пациентов. Всего, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за период пандемии в области выявлено 41 294 случая заражения, выздоровели 38 277 человек, умерли 338. В регионе запрещены массовые мероприятия. При этом с условием соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора продолжают работу кафе и рестораны, музеи, музеи-заповедники, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, дворцы и дома культуры, парки, разрешена работа фуд-кортов в торговых центрах и кинотеатрах, школьники учатся очно.