Карпов сыграл в шахматы со студентами УрГЭУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по шахматам гроссмейстер Анатолий Карпов одновременно сыграл в шахматы с 15 студентами Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Накануне старта Евразийского экономического форума молодежи "Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей" депутат Госдумы РФ, многократный чемпион мира по шахматам гроссмейстер Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры со студентами Уральского государственного экономического университета - участниками грядущего турнира по шахматам "Уральский ферзь", - сказано в сообщении.

Судьей турнира выступила международный гроссмейстер Людмила Саунина. "Дело, которое мы начали в УрГЭУ пару лет назад, теперь распространяется по всей России. В самое ближайшее время обучение шахматному искусству будет введено в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, Государственном педагогическом университете Новокузнецка и в Тимирязевской академии. Ведутся также разговоры о том, чтобы к этому процессу присоединился и один из тюменских вузов", - приводятся в сообщении слова Карпова.

Он отметил, что в 16 регионах России шахматы были введены в школьную программу. В свою очередь ректор УрГЭУ Яков Силин сообщил, что ежегодно в честь дня рождения Карпова в вузе будут проводиться шахматные турниры.

По данным пресс-службы УрГЭУ, вузом с 2019 года проведено свыше 20 шахматных мероприятий. В этом учебном году в вузе впервые реализован проект "Шахматный всеобуч" для первых курсов, введен курс "Основы шахматного искусства".