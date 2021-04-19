Гутерриш считает, что 2021 год станет поворотным в борьбе с изменением климата

ООН, 19 апреля. /ТАСС/. Текущий год станет ключевым для действий по предотвращению необратимого изменения климата. Об этом заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе презентации доклада "Глобальный климат" Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Гутерриш назвал данные доклада крайне тревожащими. "Этот год должен стать годом действий, годом "сделай, несмотря ни на что", - призвал глава ООН. - Это действительно поворотный год для истории человечества".

"Мы стоим на грани пропасти, - предупредил генсек. - Последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений". Он обратил внимание, что в июне 2020 года "температура в российском Верхоянске достигла 38 градусов, что стало самой высокой зарегистрированной температурой за полярным кругом".

В связи с этим Гутерриш призвал "страны "Большой семерки" на саммите в июне заявить о выделении $100 млрд для финансирования действий по остановке изменений климата".

Сокращение выбросов CO2

Международный саммит по климату, который пройдет 22-23 апреля, станет возможностью для стран заявить о планах по достижению нулевого баланса выбросов углерода, считает Гутерриш.

"Мы рассматриваем этот саммит как возможность для стран, которые еще этого не сделали, заявить о своих национальных планах [по снижению вредных выбросов в атмосферу]", - сказал он. При этом Гутерриш напомнил о поставленной Парижским соглашением общей цели "достичь нулевого баланса парниковых выбросов в атмосферу к 2050 году".

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что в саммите примет участие президент РФ Владимир Путин.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

К настоящему моменту более 100 стран заявили о намерении достичь нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году, а Китай - не позднее 2060-го.