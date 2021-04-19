Эксперт заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, поскольку на территории страны практически не выявлено случаев заражения новыми зарубежными штаммами. Об этом в понедельник заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Сейчас все-таки ситуация, мы уже видим, достаточно стабилизировалась, но все это весьма зыбко. <...> Мы держимся сейчас, и держимся потому, что у нас нет этих [новых зарубежных] штаммов. Ну, практически нет. То есть они выявлены в единичных случаях", - сказала она.

Пшеничная отметила, что в России мало завезенных случаев новых зарубежных штаммов коронавируса. "Сейчас, в связи с временным ограничением на авиасообщение, я думаю, что такого завоза будет еще меньше", - подчеркнула эксперт.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на 19 апреля в РФ выявлено 192 случая заражения британским штаммов коронавируса и 21 - южноафриканским.