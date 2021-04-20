Российский ЦПВС впервые доставил помощь жителям сел на трассе М-4 на северо-востоке Сирии

ХАСЕКЕ /Сирия/, 20 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) впервые доставил продукты первой необходимости в населенные пункты Алия, Телль-Умм-Урхава, Телль-Эфенди, Кашма-Зипкаи и Раго, расположенные вдоль трассы М-4 на северо-востоке Сирии, где проживают этнические курды, сообщил журналистам начальник группы по формированию гуманитарных грузов подполковник Дмитрий Бредучев.

"Мы впервые провели гуманитарную акцию на трассе М-4 в населенных пунктах, которые расположены вблизи нее. Особенность этой гуманитарной акции на северо-востоке Сирии в том, что мы проезжаем по этой трассе, останавливаемся, показываем радушие и теплоту Российской Федерации. Мы убедились, что действительно эта продовольственная помощь необходима и обстановка гуманитарная сложнее той, которую мы себе сами представляем", - сказал Бредучев.

Он отметил, что между селами хорошо налажена система передачи сообщений и новость о российской гуманитарной акции быстро распространилась, в населенных пунктах собирались по 200 человек. "Нас встречали с большим радушием. Продовольственные наборы выдавали и пастухам, которые живут между населенными пунктами", - отметил Бредучев.

В ходе акции военные выдали более 1 тыс. наборов с надписью "Россия с вами". Продовольственные наборы содержат рис, молоко, муку, чай и сгущенное молоко, уточнили в ЦПВС.

"Выражаем России свою благодарность за предоставленную гуманитарную помощь, за то, что она с нами в такой тяжелый момент. Также выражаем отдельную благодарность президенту России", - сказал журналистам житель населенного пункта Кашма-Зипкаи Ферас Мухаммед.

По информации ЦПВС, с начала процесса урегулирования в Сирии проведено более 2,8 тыс. гуманитарных акций. Общий вес доставленного груза превысил 4,9 тыс. тонн. География российской гуманитарной помощи постоянно расширяется.

Трасса М-4

Трасса М-4 Хасеке - Алеппо на севере Сирии имеет стратегическое значение. Она связывает промышленный центр Алеппо с другими крупными городами. Дорога оставалась под контролем боевиков до 2019 года, когда усилиями России в рамках подписанного с Турцией меморандума о взаимопонимании по ситуации на северо-востоке Сирии вдоль трассы был обеспечен коридор безопасности шириной 12 км.

Российские военные обеспечивают безопасность перемещения гражданского автотранспорта как на самой трассе, так и в прилегающих к ней районах. Всего с мая 2020 года сопровождено более 50 тыс. автомобилей и 90 тыс. человек.