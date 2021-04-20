Аргентинская делегация обсудила в Москве передачу технологий для производства "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апреля. /ТАСС/. Представители правительства Аргентины обсудили в Москве возможность скорейшей передачи технологий для производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации президента.

"[Советник президента Аргентины Сесилия] Николини также посетила Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который производит "Спутник V", чтобы вместе с экспертами изучить, как можно ускорить передачу технологии для того, чтобы иметь возможность в короткие сроки начать производство вакцины в стране", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во встрече также принимали участие представители аргентинской лаборатории Richmond, которая ранее подписала меморандум о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций, чтобы в будущем начать производство российской вакцины от коронавируса.

С визитом в Москве, помимо Николини, находится министр экономики Аргентины Мартин Гусман.