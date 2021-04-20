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Пандемия COVID-19

Аргентинская делегация обсудила в Москве передачу технологий для производства "Спутника V"

Во встрече принимали участие, в частности, представители аргентинской лаборатории Richmond, которая ранее подписала меморандум о взаимопонимании с РФПИ, чтобы в будущем начать производство российской вакцины от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апреля. /ТАСС/. Представители правительства Аргентины обсудили в Москве возможность скорейшей передачи технологий для производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации президента.

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"[Советник президента Аргентины Сесилия] Николини также посетила Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который производит "Спутник V", чтобы вместе с экспертами изучить, как можно ускорить передачу технологии для того, чтобы иметь возможность в короткие сроки начать производство вакцины в стране", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во встрече также принимали участие представители аргентинской лаборатории Richmond, которая ранее подписала меморандум о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций, чтобы в будущем начать производство российской вакцины от коронавируса.

С визитом в Москве, помимо Николини, находится министр экономики Аргентины Мартин Гусман.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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