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В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона

Порывы ветра достигают 30 м/с

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Уроки для первой и второй смены в школах краевой столицы Камчатки во вторник отменены из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой и второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Ночью во вторник к берегам Камчатки подошел циклон. Он принес на полуостров осадки и ветер до 30 м/с.

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