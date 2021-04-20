Пострадавшим при взрыве газа в Нижегородской области выплатят от 10 до 100 тыс. рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Пострадавшим от взрыва газа в жилом трехэтажном доме в Нижегородской области выплатят от 10 до 100 тыс. рублей. В случае, если спасатели обнаружат на месте погибших, родственникам выплатят 200 тыс. рублей, сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области

"Жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тыс. рублей. Получившим травмы выделим по 100 тыс. рублей. В случае, если спасатели обнаружат погибших, родственникам выплатят по 200 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Никитин отметил, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, в том числе с учетом материального ущерба и принятых решений по поводу последующего предоставления жилья. Пострадавшие сейчас находятся в медицинских учреждениях Арзамаса и Дальнеконстантиновского района. Решается вопрос о целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра.

Ранее власти сообщали о восьми пострадавших: четверых взрослых и четверых детях. По данным ГУ МЧС по региону, судьба одного ребенка остается неизвестной.