СМИ: в Японии подозревают хакеров из Китая в причастности к кибератаке на JAXA

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Полицейское управление Японии подозревает группу китайских хакеров в причастности к крупной кибератаке, которой в 2016 году подверглись более 200 японских исследовательских институтов и компаний. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Среди пострадавших от действий злоумышленников организаций оказалось Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). В ходе расследования выяснилось, что сервер, с которого была осуществлена атака, был арендован и находился в Японии. При этом в JAXA отметили, что утечки конфиденциальной информации тогда не произошло.

В дальнейшем следствие пришло к выводу, что за кибератакой может стоять группа китайских хакеров под названием Tick. Известно, что некий системный инженер из КНР в возрасте от 30 до 40 лет, являющийся членом Коммунистической партии Китая, арендовал сервер и передал его управление хакерам из Tick, которые впоследствии и совершили атаку на японские организации. Среди них были и связанные с оборонной сферой промышленности.

Также японская полиция считает, что хакеры действовали по указанию Народно-освободительной армии Китая.

По данным на 2019 год, полиция в Японии фиксировала более 4 тыс. попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников становились крупные электротехнические корпорации NEC и Mitsubishi Electric.