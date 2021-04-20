Fox: университеты США потребуют от студентов вакцинироваться для проживания в общежитии

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Йельский и Колумбийский университеты в США будут требовать, чтобы студенты прошли вакцинацию от коронавируса нового типа, если хотят проживать в общежитиях. Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News .

По его сведениям, это требование вступит в силу осенью с началом нового учебного года. Подобное решение также приняли другие университеты, входящие в "Лигу плюща" - Корнеллский и Брауновский.

Отмечается, что исключения в этом вопросе будут делаться по медицинским или религиозным причинам. В Колумбийском университете также будут помогать вакцинироваться тем студентам, которые не успеют сделать этого до осени.

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили, что вакцинация от нового коронавируса стала доступна всем жителям страны, достигшим возраста 16 лет. В заявлении отмечается, что в первую очередь вакцину могут получить жители США "любого возраста, которые страдают от ряда фоновых заболеваний".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 31,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 567,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.