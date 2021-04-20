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В ГИБДД заявили о невозможности внести поправки в ПДД из-за регуляторной гильотины

По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина, поправки возможны только через переутверждение всего документа
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Изменения в правила дорожного движения попали под регуляторную гильотину, поправки возможны только через переутверждение всего документа. Об этом журналистам сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

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"Достаточно тяжело сейчас внести изменения в правила дорожного движения, так как они попали в тот самый механизм регуляторной гильотины и теперь любая, даже минимальная техническая поправка возможна только через переутверждение всего документа в целом", - сказал он.

В 2018 году Госавтоинспекция сообщала о введении моратория со стороны МВД на внесение изменений в правила дорожного движения. Тогда глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что "не надо баловаться этими изменениями", отметив, что многие будущие водители просят ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.

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