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В Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за циклона

В регионе ожидаются сильный ветер, метель и снег с дождем

ТАСС, 20 апреля. Синоптики объявили экстренное предупреждение в пяти районах Магаданской области из-за метели, дождя и ветра. Об этом сообщили журналистам в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Экстренное предупреждение на 20 апреля: в городе Магадане, в Ольском, Омсукчанском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах ожидаются ветер скоростью до 22 м/с, метель, местами - снег с дождем", - рассказали в управлении.

Сейчас в перечисленных районах уже идет снег, местами - снег с дождем. Скорость ветра достигает 11 м/с.

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РоссияМагаданская область
Пандемия COVID-19
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