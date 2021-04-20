В Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за циклона

ТАСС, 20 апреля. Синоптики объявили экстренное предупреждение в пяти районах Магаданской области из-за метели, дождя и ветра. Об этом сообщили журналистам в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Экстренное предупреждение на 20 апреля: в городе Магадане, в Ольском, Омсукчанском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах ожидаются ветер скоростью до 22 м/с, метель, местами - снег с дождем", - рассказали в управлении.

Сейчас в перечисленных районах уже идет снег, местами - снег с дождем. Скорость ветра достигает 11 м/с.