В Забайкалье запретили посещение лесов до 10 мая из-за пожароопасного сезона

ЧИТА, 20 апреля. /ТАСС/. Жителям Забайкальского края запрещено посещать региональные леса с 20 апреля по 10 мая из-за риска возникновения природных пожаров. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

"Пожароопасная ситуация сейчас не сравнима с предыдущими годами: пожаров существенно меньше, площади возгораний меньше в десятки раз, но удерживать ситуацию нам удается с огромным трудом, да и погода помогает. На майских праздниках все может мгновенно измениться, поэтому мы сочли необходимым на 20 дней доступ в лесную зону ограничить", - уточнил Гурулев.

По данным регионального минприроды, по состоянию на вторник в Забайкалье зарегистрировано девять лесных пожаров общей площадью 131 га. Возгорание зафиксировано в Петровск-Забайкальском, Сретенском, Хилокском, Шелопугинском, Балейском, Тунгокоченском районах. В тушении участвуют 100 человек и 24 единицы техники.

С начала пожароопасного сезона в 2021 году на территории края зарегистрировано 78 лесных пожаров - на 427 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.