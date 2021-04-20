Судно "СТ Винд" задержали в Приморье из-за долга по зарплате перед экипажем

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Судно "СТ Винд" (порт приписки Холмск) задержано властями порта Находка в Приморье из-за долга по зарплате перед экипажем. Судно принадлежит компании "Вип строй холдинг", судовладельцу задержанного на Камчатке из-за нарушений и долга по зарплате судна "Порт Мэй", сообщил ТАСС во вторник председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Судно задержано, общая сумма долга составляет около 2 млн рублей", - сообщил Суханов. Он уточнил, что судно прибыло в Находку с Камчатки во вторник и его экипаж подал коллективную жалобу капитану порта о невыплате зарплаты. Под жалобой, текст которой имеется в распоряжении ТАСС, значатся подписи 13 моряков.

Судно "СТ Винд" приписано к сахалинскому порту Холмск, построено в 1991 году.

Судно "Порт Мэй" задержано в Петропавловске-Камчатском из-за 38 нарушений, обнаруженных инспекторами на борту, и долга по зарплате перед экипажем, который сейчас составляет около 1 млн рублей. Ранее капитан этого судна жаловался на нехватку продуктов, воды и топлива и плохое состояние судна, по прибытии в Петропавловск-Камчатский запасы продовольствия и воды были пополнены. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело из-за невыплаты зарплаты морякам этого судна. Год назад этот теплоход был задержан в порту Находка из-за жалоб экипажа на долги по зарплате и плохое обеспечение продуктами.