Сеул намерен участвовать в работе МАГАТЭ по контролю за сбросом воды с "Фукусима-1"

СЕУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Республика Корея примет участие в работе группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по наблюдению за сбросом воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил МИД страны в отчете, представленном во вторник депутатам Национального собрания (парламента).

Токио намерен слить воду с "Фукусимы-1" в океан. Как на это решение отреагировали в мире

"Необходим обмен дополнительной информацией, поскольку существуют опасения, что соответствующие действия могут нанести прямой ущерб Республике Корея", - говорится в документе. МИД указал, что в этой связи южнокорейская сторона намерена сотрудничать с МАГАТЭ, ООН и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). "Будут приложены все усилия для обеспечения объективной научной проверки и процесса мониторинга", - подчеркнуло ведомство.

13 апреля японское правительство разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах. МАГАТЭ уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Днем ранее министр иностранных дел страны Чон Ый Ён указал, что Сеул не будет возражать против планов Японии, если будут соблюдены соответствующие стандарты МАГАТЭ. При этом он подчеркнул, что Южная Корея требует от Токио выполнить три пункта по данному вопросу. Это предоставление и распространение достаточных научных доказательств безопасности сброса воды, проведение заблаговременных детальных консультаций и обеспечение участия Республики Корея в проверке со стороны МАГАТЭ.