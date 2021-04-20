На Кубани не планируют ужесточать меры эпидбезопасности в курортный сезон

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не планируют ужесточать меры борьбы с коронавирусом на фоне высокой популярности региона у туристов. Об этом ТАСС сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"Этот сезон будем также организовывать с учетом эпидобстановки. Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса пока не планируются. Будем работать по отработанной и проверенной схеме. Контролировать соблюдение всех антиковидных требований со стороны отелей и гостиниц, объектов потребсферы", - сказала Золотухина.

Она уточнила, что эпидемиологическая обстановка в крае стабильная. Летний курортный сезон 2020 года и зимний 2021 года удалось провести без вспышек заболеваемости. Отели и гостиницы региона научились работать в условиях противодействия распространению коронавируса.

"В последнее время мы наблюдаем постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, и рассчитываем, что эта тенденция сохранится. Сейчас все наши курортные территории готовятся к высокому сезону", - добавила врио министра.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2020 году общий туристический поток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора, который сняли 1 января 2021 года. 10 апреля вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил ТАСС, что стабильная эпидемиологическая обстановка, эффективность принимаемых мер и их соблюдение позволяют строить планы на полномасштабный курортный сезон в крае.