Южная Корея может рассмотреть вопрос о призыве женщин на воинскую службу

СЕУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Республики Корея не исключило изменения в принципах комплектования личным составом национальных вооруженных сил. Как сообщил телеканал KBS, об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов в Сеуле представитель ведомства полковник Пу Сын Чхан.

"Любые изменения в работе министерства обороны, такие как переход на службу по контракту или введение призыва для женщин, должны приниматься на основе общественного консенсуса и всестороннего анализа", - подчеркнул он. Представитель Минобороны таким образом прокомментировал информацию о том, что онлайн-петиция с требованием введения призыва для женщин на военную службу собрала более 100 тыс. подписей, что требует реакции со стороны руководства страны.

Согласно действующему закону, все здоровые южнокорейские мужчины должны проходить обязательную военную службу в течение примерно двух лет. Женщины освобождены от призыва, однако могут служить добровольно в качестве офицеров или унтер-офицеров.

Комплектование вооруженных сил личным составом в последние годы стало проблемой в Южной Корее в связи с ускорившимися процессами сокращения населения и старения общества.