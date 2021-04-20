Япония пока не подписала с Pfizer соглашение о дополнительных поставках вакцины

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Правительству Японии пока не удалось подписать с американской фармацевтической компанией Pfizer документ о дополнительных поставках вакцины от нового коронавируса, несмотря на то что премьер-министр страны Ёсихидэ Суга уже заявил о достижении подобной договоренности. Это признал во вторник на слушаниях в одной из комиссий верхней палаты парламента министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура в ответ на запрос депутата от оппозиции.

"Мы пока не обменялись какими-либо документами о достижении такой договоренности", - заявил он. Министр также отказался раскрыть детали переговоров с американской корпорацией. Накануне премьер-министр Суга заявил в парламенте, что в ходе его только состоявшегося визита в США была достигнута договоренность о том, что к сентябрю Япония получит от Pfizer партии вакцины, достаточные для всего населения страны в возрасте старше 16 лет. Это, как утверждается, было подтверждено в ходе состоявшегося 17 апреля телефонного разговора премьера с председателем правления и генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом фирм Pfizer и BioNTech на поставки препаратов от коронавируса. Япония рассчитывает получить в общей сложности 310 млн доз. Разрешение на использование в этой стране выдано только производителям вакцины Pfizer. В настоящее время она поставляется самолетами из Бельгии, где расположен один из заводов консорциума. Каждая отправка должна получать отдельное разрешение от властей Евросоюза, которые жестко контролируют распределение вакцины и ее поставки за рубеж.