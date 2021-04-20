В Аргентину доставили очередную партию вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Argentinas доставила в понедельник в Аргентину очередную партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила министр здравоохранения южноамериканской страны Карла Виссотти, передал телеканал TeleSUR .

Груз "Спутника V" принимала в столичном международном аэропорту Эсейса глава Минздрава. Она отметила, что аргентинские власти "продолжают работу" по поиску возможностей для получения новых партий вакцин против коронавируса.

По словам Виссотти, до настоящего времени Аргентина получила почти 9 млн доз вакцин от разных производителей. В рамках кампании по вакцинации в стране прививки получили 6,4 млн человек.

За последние сутки в Аргентине зарегистрирован 20 461 случай инфицирования коронавирусом, всего с начала пандемии в стране заразились 2 млн 714 тыс. 475 человек. От последствий инфицирования COVID-19 умерли 59 476 пациентов.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Первая партия в количестве 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря.