Эксперт: более 50% жителей Москвы откладывают поход к аллергологу на три и более лет

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 50% жителей Москвы, которые страдают от аллергии, откладывают посещение профильного врача на три и более лет. Об этом сообщила ТАСС врач аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии при ГКБ №52 Елена Бобрикова.

"При первых признаках аллергии, к сожалению, редко кто из пациентов сразу обращается к врачу, сначала идет довольно длительный период самолечения. Так, более 50% пациентов откладывают посещение врача на три и более лет. При появлении симптомов аллергии необходимо срочно обратиться к аллергологу-иммунологу или терапевту, а затем выполнять все их рекомендации", - сказала Бобрикова.

Она отметила, что при установленном диагнозе аллергического заболевания нужно максимально постараться изолировать себя от аллергена. При реакции на пыльцу растений в период пыления необходима частая влажная уборка в доме, нужно стараться держать форточки закрытыми в утреннее время, так как выброс пыльцы осуществляется в ранние утренние часы, носить маску и очки на улице, принимать душ после прогулок, менять уличную одежду на домашнюю, чтобы уменьшить контакт с пыльцой, использовать дома очистители воздуха со специальными фильтрами, кондиционеры. Нужно соблюдать гипоаллергенную диету, а при перекрестной аллергии, например, на фрукты , мед, орехи обязательно исключать их из рациона. Уменьшить проявления аллергии можно приемом лекарственных препаратов.

"Это антигистаминные препараты, которые уменьшают уровень гистамина - основного медиатора аллергической реакции, специальные капли в нос и глазные капли, которые обладают противовоспалительным действием. Часто мы рекомендуем пройти курс аллергенспецифической иммунотерапии, когда в организм пациента регулярно вводятся малые, но постоянно возрастающие дозы аллергена, к которому выявлена повышенная чувствительность. В результате снижается чувствительность к воздействию данного аллергена, болезнь не прогрессирует и не перерастает в более серьезные состояния, например, в бронхиальную астму. Однако все препараты можно принимать только после назначения врачом", - добавила Бобрикова.

Она также рекомендовала жителям вносить данные о своей аллергии в электронную медицинскую карту - это сейчас доступно в Москве. В случае необходимости оказания экстренной помощи врач, заглянув в доступные специалистам электронные ресурсы, будет осведомлен о возможных ограничениях в лекарственной терапии. Кроме того, любой специалист при обследовании и назначении лечения пациенту должен быть в курсе его отягощенного аллергоанамнеза при том, что пациенты не всегда упоминают в беседе с врачом эту важнейшую часть своей истории заболевания.