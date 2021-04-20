В Москве число ДТП с нетрезвыми водителями сократилось в этом году на 51%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей за три месяца этого года сократилось в Москве на 51%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Всего по итогам рассматриваемого периода зарегистрировано 70 таких дорожно-транспортных происшествий, в результате которых количество погибших и раненых сократилось на 50% и 55% соответственно. Управление ГИБДД Москвы отмечает, что снижение данных показателей стало возможным благодаря действенным превентивным мерам со стороны подразделений дорожно-патрульной службы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала года сотрудниками ГИБДД Москвы пресечено передвижение около 3 тысяч водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них в 317 случаях установлено наркотическое опьянение. "По итогам трех месяцев за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования к ответственности привлечены 2 605 водителей транспортных средств. Госавтоинспекция Москвы информирует о дальнейшем наращивании контроля за перемещением транспортных средств с целью выявления нетрезвых участников дорожного движения", - добавили в пресс-службе.