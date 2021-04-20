В Москве донорами крови стали более 85 тыс. человек в 2020 году

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 85 тыс. человек стали донорами крови в Москве в 2020 году, из них свыше 83 тыс. - безвозмездно. Об этом сообщила главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

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"В 2020 году донорами стали более 85 тыс. человек, среди которых более 83 тыс. - безвозмездные доноры. Впервые донорами стали более 31 тыс. человек. Всего за прошлый год было осуществлено свыше 175 тыс. донаций крови и ее компонентов", - сказала Майорова в ходе пресс-конференции "Донорство крови в московском здравоохранении".

Всего в медицинские организации города в 2020 году было передано 38 тыс. эритроцитосодержащих сред, 51 тыс. лечебных доз тромбоконцентрата и 30 тыс. литров свежезамороженной плазмы.

"Боткинская больница является крупнейшим потребителем донорских компонентов крови, которые применяются при лечении пациентов. Ежегодно проводится переливание около 9 тонн компонентов крови. Чаще всего врачи применяют трансфузионную терапию для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями и в отделении анестезиологии-реанимации", - добавил заместитель главного врача ГКБ имени Боткина по хирургии Владимир Бедин.

В Службу крови ДЗМ входят два подразделения Центра крови имени Гаврилова и 13 отделений переливания крови при многопрофильных медицинских организациях.

Центр крови имени Гаврилова - крупнейшее в России и Европе учреждение Службы крови, важнейший трансфузиологический центр здравоохранения столицы и неотъемлемая часть системы национальной безопасности страны.

20 апреля в России отмечается Национальный день донора.