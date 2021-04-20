Минздрав разрабатывает законопроект по развитию производства компонентов крови

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ работает над законопроектом, позволяющим развить в стране производство компонентов крови для лечения ряда тяжелых заболеваний. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" .

ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

"Министерство здравоохранения разрабатывает новый закон, который прошел уже согласование, который позволит в Российской Федерации развить производство нужных компонентов крови", - сказал он.

Мурашко добавил, что компоненты крови будут использоваться при лечении ряда тяжелых заболеваний, в частности связанных с нарушением свертываемости крови.

В национальный День донора во вторник министр также принял участие в сдаче крови. Соответствующие кадры были показаны в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1". По словам главы Минздрава РФ, несмотря на пандемию коронавируса, количество доноров практически не сократилось. "Более 1,2 млн человек стали добровольными донорами, безвозмездными, крови и плазмы", - сказал он.

20 апреля в Российской Федерации ежегодно отмечается национальный День донора. Он был учрежден 20 февраля 2007 года в ходе круглого стола "Донорство крови". По данным портала "Я донор!", в настоящее время во всех субъектах РФ действуют более 300 учреждений службы крови, в стране насчитывается 1,5 млн доноров.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат "Ковид-глобулин" - лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, содержащей антитела к нему. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и "учит" иммунную систему человека быстрее самостоятельно вырабатывать антитела.