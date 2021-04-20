Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы предупредила, что участие в несанкционированной акции является незаконным, и призвала жителей города отказаться от участия в ней. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В сети Интернет распространяются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы, - сказали в пресс-службе. - ГУ МВД России по городу Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии".

В главке подчеркнули, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения действующего законодательства. "Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - подчеркнули в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что с органами исполнительной власти не согласовали публичные мероприятия в центре столицы. Кроме того, в столице введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий. Также проведение анонсированного несогласованного публичного мероприятия планируется вблизи зданий, где расположены органы государственной власти, что запрещено законом.

Ранее ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) анонсировал очередную несанкционированную акцию 21 апреля. В МВД России заявили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД предупредили, что правонарушители будут задержаны, и призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях.

Также об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних предупредила Генеральная прокуратура России.