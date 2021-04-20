В Думе заявили, что законопроект об измерении интернет-аудитории почти готов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Законопроект о подсчете аудитории социальных сетей, аудиовизуальных сервисов (АВС) и новостных агрегаторов находится в финальной стадии разработки. Об этом во вторник сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Законопроект находится в финальной проработке у меня и ряда коллег, кто именно будет его вносить - это не самое важное. Важно, что есть запрос со стороны отрасли, о чем уже писалось и говорилось последние несколько недель и представителями рекламной отрасли, и отрасли АВС", - сказал Горелкин.

14 апреля источник ТАСС, близкий к разработке инициативы, проинформировал, что документ будет внесен в Госдуму в течение двух недель. По словам источника агентства в индустрии, создание нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и АВС не предполагается - планируется расширить полномочия Mediascope.

В Роскомнадзоре считают, что реализация единой системы медиаизмерений позволит соблюсти баланс интересов всех участников рынка и государства. Ведомство принимает участие в разработке концепции регулирования системы измерения аудитории российского сегмента интернета, указали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.