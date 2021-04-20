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Пандемия COVID-19

Володин сообщил, что лишь один депутат Госдумы находится в больнице из-за COVID-19

Спикер Госдумы также отметил, что количество тех, кто привился, выросло

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Только один депутат Госдумы сейчас находится в больнице из-за заболевания, вызванного коронавирусом, растет количество тех, кто привился от COVID-19. Об этом во вторник в начале пленарного заседания палаты сообщил ее председатель Вячеслав Володин.

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"У нас сегодня один депутат находится на больничной койке с ковидом. Количество болеющих уменьшилось, достигло минимума", - сказал спикер, заметив, что даже фракция ЛДПР, всегда выступавшая за ужесточение санитарных мер, "наращивает свое представительство" в зале заседаний.

Володин призвал сделать всё для пресечения распространения заболевания. "Хочется высказать слова благодарности тем, кто сделал прививку. Количество тех, кто привился, выросло", - добавил спикер, уточнив, что Госдума вышла на параметры по числу лиц, имеющих антитела, о которых говорят "специалисты по формированию общественного иммунитета".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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