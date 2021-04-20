В ФМБА сообщили, что более 90% молодых доноров сдают кровь безвозмездно

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Состав доноров крови в последние годы существенно изменился, и сегодня среди доноров преобладают молодые люди, причем более 90% из них сдают кровь на безвозмездной основе. Об этом сообщила во вторник директор Центра крови ФМБА России София Голосова на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Национальному дню донора крови.

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Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

"В последние годы состав донорский очень поменялся, и у нас сейчас преимущественно сдают кровь люди молодые, активные, причем более 90% сдают кровь безвозмездно, то есть без оплаты", - сказала она, отметив, что сегодня для доноров важно взаимодействовать с волонтерами.

При этом численность доноров, несмотря на пандемию, значительно не изменилась. "Если говорить о результатах 2020 года, то наше задание по компонентам крови было выполнено в полном объеме", - добавила Голосова.

По ее словам, также в течение 2020 года удалось собрать более 22 тонн антикоронавирусной плазмы и увеличить выдачу плазмы, тромбоконцентрата на 15% по сравнению с 2019 годом.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что резкого снижения числа донаций крови в России в 2020 году удалось избежать, поскольку были дополнительно привлечены более 175 тыс. доноров.