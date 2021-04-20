Песков рассказал, почему Путин решил выступить на саммите по климату

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин решил участвовать в саммите по климату, поскольку тематика мероприятия является одним из приоритетов для РФ. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мероприятие это многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны", - указал представитель Кремля. По его словам, "именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем". "Там предусматриваются выступления глав государств и правительств, непродолжительные, но тем не менее все обменяются речами", - отметил Песков. Он напомнил, что выступление Путина состоится 22 апреля.

Отвечая на вопрос, планирует ли Путин использовать саммит по климату для налаживания отношений с Западом, Песков обратил внимание на то, что "нет такого понятия - "отношения с Западом", Запад - это одна из четырех сторон света".

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Ранее президент США Джо Байден передал Путину предложение принять участие в этом саммите и подтвердил приглашение в телефонном разговоре с российским лидером 13 апреля.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что на онлайн-саммите 22 апреля Путин изложит подходы России по налаживанию широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата.