Власти Москвы отказали в проведении митинга на Манежной площади 21 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы отказали организаторам в проведении двухчасового публичного мероприятия на 100 тыс. человек на Манежной площади 21 апреля в связи с действующим в столице запретом на проведение массовых мероприятий, введенным из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

"Сообщаем, что в правительство Москвы поступили уведомления и обращения <...> о проведении 21 апреля 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 19:00 до 21:00 на Манежной площади с количеством участников до 100 тыс. человек <...> Принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, адекватны складывающейся эпидемиологической обстановке и не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий. В связи с изложенным, проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может", - сообщили в пресс-службе.

Также в департаменте отметили, что в случае проведения указанных мероприятий, его организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

"Уведомление было подано в правительство Москвы с нарушениями требований, установленных федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Кроме того, граждане, заявленные в уведомлении как организатор мероприятия и лицо, уполномоченное организатором мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению, в настоящее время находятся за пределами Российской Федерации", - добавили в пресс-службе департамента.