В Минздраве считают, что ужесточение правил продажи феназепама не приведет к его дефициту

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Дефицита успокоительного средства феназепам (международное непатентованное наименование - бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) в России, несмотря на ужесточение правил его продажи в аптечных организациях, не ожидается. Все пациенты, нуждающиеся в препарате по медицинским показаниям, будут им обеспечены, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава РФ.

"Гражданам, которым данный лекарственный препарат назначен врачом, он будет отпускаться по рецепту <...>. Таким образом, пациенты, нуждающиеся в препарате по медицинским показаниям, будут им обеспечены, его дефицита не ожидается", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на представителей фармацевтического рынка сообщила, что аптечные сети отказываются от продажи феназепама. По данным издания, это связано с ужесточением Минздравом РФ с марта 2021 года правил его продажи. Некоторые аптечные сети не могут выполнить новые требования. Министерство отнесло препарат к сильнодействующим и ввело на него предметно-количественный учет. Минздрав также выпустил разъяснения к новым требованиям, согласно которым бромдигидрохлорфенилбензодиазепин входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Для реализации таких препаратов аптечным сетям необходимо иметь отдельную лицензию, в связи с чем сети стали оформлять возврат на лекарственное средство и отказываться от закупок новых партий.

"Аптечные организации, не имеющие лицензии на оборот наркотических средств, включенных в список III, обязаны уничтожить имеющиеся остатки лекарственного препарата. Уничтожение наркотических средств возможно только теми организациями, у которых имеется лицензия на оборот наркотических средств, включенных в список III", - добавили в министерстве.