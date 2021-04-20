В Росздравнадзоре заявили, что запасов льготных лекарств в России хватит на 1,5 месяца

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Запасов лекарств для льготного обеспечения пациентов в целом по стране хватит в среднем чуть больше чем на полтора месяца, однако в некоторых регионах ситуация с запасами существенно отличается, сообщила во вторник глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"На отсрочке на сегодняшний день находится порядка 11 тыс. рецептов по федеральной льготе - это 0,9% от выписанных, и порядка 17 тыс. рецептов по региональной льготе, это порядка 0,11% от количества выписанных рецептов. При этом, если мы будем наблюдать финансовое обеспечение, то в целом в среднем по стране объем товарных запасов чуть больше, чем на полтора месяца. Вроде бы как запасы есть, и вроде бы как картина должна быть хорошей, однако картина далеко на во всех субъектах одинаковая. К сожалению, мы видим, что есть субъекты, где количество отсроченных рецептов значительно выше, чем в среднем по стране", - сказала она на круглом столе в ОНФ "Повышение доступности лекарственного обеспечения".

Самойлова отметила, что наибольшее количество отсроченных рецептов наблюдается в Еврейском автономном округе - 15% по федеральному бюджету при объеме товарных запасов в рублевом эквиваленте на 2,5 месяца и 24% по региональной льготе при запасах почти на четыре месяца соответственно. "Это говорит о том, что закупаются лекарственные препараты те, которые потом не выписываются, идет так называемая пересортица. Во Владимирской области 900 рецептов по федбюджету - это 4,5%, а объем товарных запасов - два месяца, а по региональному [бюджету] на отсрочке 3,2 тыс. рецептов - это почти 5% от выписанных рецептов", - добавила она.

Глава ведомства отметила, что корректное формирование запасов во многом зависит от правильности и своевременности проведения мероприятий в субъектах. "Если четко перечислены все льготники, и федеральные, и региональные, если четко сформирована заявка, которую формируют лечебные учреждения, которую должны отсматривать главные внештатные специалисты, когда этот процесс формирования заявки организован правильно, и начинается он задолго до начала нового года, то есть это сентябрь - октябрь, как раз период, когда идет период отказа от льгот [некоторыми пациентами] <...>. Здесь как раз идет период оценки того, что было за год, о том, какие прогнозные цифры будут на будущий год, и, если правильно сформированы закупочные мероприятия, то проблем в регионе по отсрочке не наблюдается", - пояснила Самойлова.

Как сообщила на круглом столе заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Светлана Семечева, согласно данным регистра, в РФ числится 14 млн 276 тыс. 536 федеральных льготников, региональных - 9 млн 279 тыс. 144 человека.

Проблемы регионов

Семечева отметила, что достаточно большой проблемой для регионов РФ является то, что некоторые пациенты отказываются от получения лекарств, финансируемых из федерального бюджета, в пользу возмещения в денежном эквиваленте, при этом в регионе за ними еще может оставаться право на получение препаратов. "Часть граждан у нас монетизируют льготу, это достаточно большая проблема с точки зрения реализации полномочий субъектов РФ, потому что сведения из федерального бюджета на федеральных льготников им даются на тех, кто остался "в льготе". <...> Те граждане, которые монетизировали, - это порядка 12 млн человек - они в любом случае имеют право <...> на лекарственное обеспечение, естественно, <...> деньги региональных субъектов достаточно провисают", - пояснила она.

По данным Минздрава, в некоторых регионах РФ число отказывающихся от льготных лекарств в пользу денежного возмещения может достигать 70% от общего количества. Решением данной проблемы может стать завершение формирования и наполнение данными о льготниках соответствующего регистра. "Сейчас пока там содержатся только сведения о том, кто имеет льготу и какую, а как они обеспечиваются, за какие источники финансирования. <...> Мы дорабатываем с субъектами РФ эту информационную систему, <...> для того чтобы загрузить сведения как раз по назначенным и отпущенным лекарственным препаратам", - добавила Семечева.

"Я очень надеюсь, что летом это будет сделано", - заключила она.

Финансирование

Говоря о данных за 2020 год глава Росздравнадзора сообщила, что финансирование на льготные лекарства из федерального бюджета было увеличено почти на 9,5%, а по региональным бюджетам - на 16,5%.

"Мы говорим о том, что несмотря на "ковидный" год общая сумма финансового обеспечения на льготное лекарственное обеспечение увеличилось по двум бюджетам. Количество обеспеченных льготными рецептами увеличилось: по региональному бюджету на 4%, а по федеральному бюджету мы наблюдаем некоторое снижение, но это связано с тем, что выписывались рецепты на более длительный период. То есть один рецепт на 3 месяца и более, и поэтому стоимость одного рецепта возросла. Мы говорим о том, что, в принципе, финансовое обеспечение в прошлом году было больше по сравнению с 2019 годом", - заключила она.