Власти Москвы не согласовали проведение демонстраций и митингов 1 мая

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Столичные власти отказали КПРФ, ЛДПР и Московской федерации профсоюзов в проведении митингов и демонстраций на центральных улицах Москвы и на Красной площади 1 мая. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

"В правительство Москвы поступили уведомления и обращения о проведении ряда публичных мероприятий, а именно: от представителей КПРФ о проведении 1 мая 2021 года публичных мероприятий в форме демонстрации с 12:00 до 13:00 от Калужской площади по улицам Большая Якиманка, Большая Полянка, Малому и Большому Каменным мостам, улицам Моховая, Охотный Ряд до Театральной площади и митинга с 13:00 до 16:00 в Театральном проезде с количеством участников до 4,5 тыс. человек; от представителей ЛДПР о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 11:00 до 14:45 на одной из площадей: Пушкинской Суворовской или Краснопресненская Застава с количеством участников до 1,5 тыс. человек; от представителей Московской федерации профсоюзов о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга на Красной площади с количеством участников до 15 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий.

"В связи с изложенным, проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может. Отдельно отметим, что в случае проведения указанных мероприятий его организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - заключили в пресс-службе.