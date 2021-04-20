Дума поддержала во II чтении штрафы за публикацию материалов СМИ-иноагентов без маркировки

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о введении штрафов на незаконное использование знака прессы на массовых мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется нормой, согласно которой использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации, предусмотренного законом о митингах, лицом, не имеющим на это права, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Во втором чтении в законопроект была внесена поправка о санкциях за публикацию немаркированных материалов СМИ-иноагентов. Согласно тексту, распространение в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сообщений или материалов иностранного СМИ, "выполняющего функции иностранного агента", или российского юридического лица, включенного в реестр СМИ-иноагентов, без положенной по закону маркировки повлечет "наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей".

Ранее Госдума приняла закон, который распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого, журналистам, освещающим митинг, запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению. В этом же законе содержится положение о знаке сотрудников СМИ, вид и описание знака будут устанавливаться Роскомнадзором по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.