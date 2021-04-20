Предложения по изменению оплаты труда учителей направили в правительство

СИРИУС /Федеральная территория/, 20 апреля. /ТАСС/. Предложения по изменению системы оплаты труда школьных учителей направлены в правительство РФ, создана рабочая группа, ведется экспертное обсуждение и расчеты, сообщил во вторник ТАСС директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения России Андрей Милехин в кулуарах финала конкурса "Учитель будущего. Студенты".

В начале марта сообщалось, что Минпросвещения РФ предлагает устанавливать должностные оклады педагогов в единых размерах для всех организаций конкретного региона. Также предполагается, что дифференциация размеров ставки заработной платы должностного оклада работников организации будет устанавливаться по сложности труда в зависимости от квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп.

"Вся необходимая информация направлена в правительство РФ, ведется работа, существует рабочая группа, есть определенные подходы. <…> Эта информация правительству направлена была соответствующим образом в установленные сроки", - сказал Милехин.

Он уточнил, что в данный момент проводится экспертное обсуждение изменений, в том числе с участием педагогов и российского экспертного педагогического совета, который был создан в прошлом году. Кроме того, министерство ведет консультации и с экспертами в научной сфере, которые занимаются расчетами.

"Широко это [изменение системы оплаты] обсуждаем, приняли экспертное понимание этой позиции субъектов РФ, получили информацию от педагогов, продолжаем слушания, коллеги выступают на эту тему, мы собираем информацию, но есть уже определенное видение, направленное правительству", - отметил директор департамента.