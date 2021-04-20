Результаты самостоятельных тестов на коронавирус не включат в цифровой пропуск в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Результаты самостоятельных тестов на коронавирус, которые находятся в свободной продаже, не будут включены в Евросоюзе в будущий так называемый зеленый цифровой пропуск, суммирующий информацию о вакцинации и пройденных тестах. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Сертификаты будут отображать информацию, которая входит в электронные базы данных государств ЕС. Туда невозможно включить результаты некоторого теста, который был куплен в аптеке, использован и выброшен", - отметил он.

Ранее Еврокомиссия объявила, что разработку европейского сертификата вакцинации, который будет называться зеленым цифровым пропуском, должны завершить к середине лета. Документ разрабатывается в цифровом и бумажном виде, он будет содержать всю информацию относительно иммунитета к коронавирусу у его обладателя: данные о вакцинации, о том, было ли перенесено заболевание, а также сроки прохождения и результаты ПЦР-тестов. Условия применения и преференции, которые этот документ будет давать своим обладателям, пока не согласованы между странами ЕС.