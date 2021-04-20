Матвиенко просит скорее принять программы "Земский тренер" и "Земский работник культуры"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает ускорить принятие постановлений правительства по программам "Земский тренер" и "Земский работник культуры". Данные программы направлены на привлечение квалифицированных кадров на работу в сельскую местность и малые города по аналогии с существующими программами для учителей и врачей.

"Постановление правительства нужно принять как можно скорее, потому что для Министерства финансов это юридический документ, расходование федеральных средств и включение [средств] в федеральный бюджет", - сказала спикер на ежегодной встрече с тружениками социальной сферы села.

"Лилия Салаватовна, подключитесь, пожалуйста, активно. Давайте ускорим принятие постановления правительства по "Земскому работнику культуры" и "Земскому тренеру". Формирование бюджета идет вовсю. Если мы опоздаем, будет поздно говорить о бюджете 2021 года. Деньги [требуются] не очень большие. Это не столь сложно будет решить", - обратилась Матвиенко к главе комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

Участвующий во встрече министр спорта Олег Матыцин сообщил, что министерство до июля должно внести проект постановление правительства по программе "Земский тренер". "Там цена вопроса - до 2 млрд рублей", - сказал он.

В свою очередь заместитель министра культуры Ольга Ярилова сообщила, что у министерства проект постановления готов, все расчеты есть. "У нас на сегодняшний день 9 тыс. вакансий, которые необходимо заполнить на селе. 1,6 млрд рублей в год нам необходимо. С Минфином мы сегодня этот вопрос прорабатываем. У нас все готово", - сказала она.

Программы для учителей и врачей

Проект "Земский учитель" начал реализовываться с 1 января 2020 года, его финансирование предусмотрено до конца 2023 года. Он предусматривает выделение участникам программы 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Если населенный пункт находится на территории Дальневосточного федерального округа, то компенсация составляет 2 млн рублей. Чтобы принять участие в программе, нужно заключить трудовой договор с местной школой, обязуясь отработать в ней не менее пяти лет.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Программа "Земский фельдшер", в рамках которой фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты, получают одноразовые выплаты в размере 500 тыс. рублей, действует в России с 2018 года.