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Роскомнадзор проверит утечку персональных данных на сайте сторонников Навального

Ведомство также напомнило об ответственности организаций, собирающих персональные данные граждан, за принятие мер по их защите

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте "Свободу Навальному". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан, проголосовавших на сайте free.navalny.com, Роскомнадзор проведет соответствующую проверку", - указали в пресс-службе.

Роскомнадзор также напомнил об ответственности организаций, собирающих персональные данные граждан, за принятие мер по их защите. Нарушителям грозит штраф до 100 тыс. рублей.

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