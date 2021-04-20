СК проверяет жалобу моряков судна "СТ Винд" с Сахалина на невыплаченную зарплату

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку из-за невыплаты заработной платы экипажу судна "СТ Винд", задержанного властями порта Находка в Приморье. Об этом во вторник сообщается на сайте территориального управления СК РФ на транспорте.

"20 апреля в СМИ опубликовано сообщение о невыплате заработной платы морякам судна "СТ Винд", задержанного в Приморском крае. Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В ходе проверки будет дана оценка всем изложенным моряками сведениям, установлен размер невыплаченной заработной платы, а также иные значимые обстоятельства", - говорится в сообщении.

Судно, по данным Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков, принадлежит компании "Вип строй холдинг", судовладельцу задержанного на Камчатке из-за нарушений и долга по зарплате судна "Порт Мэй". В профсоюзе разъяснили, что судно прибыло в Находку с Камчатки во вторник и его экипаж подал коллективную жалобу капитану порта о невыплате зарплаты.

Построенное в 1991 году судно "СТ Винд" приписано к сахалинскому порту Холмск.