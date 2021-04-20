Число безработных в пандемию в некоторых регионах России увеличилось в пять раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Количество безработных в период пандемии коронавируса в 47 регионах России увеличилось более чем в 5 раз. Такие данные привел во вторник председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов на V Санкт-Петербургском международном форуме труда.

"Пандемия бросила новые вызовы в вопросах организации занятости населения. В 47 регионах количество безработных увеличилось более чем в 5 раз. Произошло сокращение трудовых мигрантов - их в два раза меньше, чем было до пандемии. Основные отрасли, где используется их труд, это стройка и торговля. Не хватает специалистов рабочих специальностей", - сказал Кутепов.

Он также добавил, что в пандемию сократилось количество субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому нужно проанализировать, какие меры будут способствовать его развитию. "Такие меры как субсидирование работодателей, если они принимают на работу граждан, потерявших работу в период пандемии, это положительная мера. Но она будет половинчатой, если не развивать само производство в системе МСБ, поэтому подход должен быть комплексный. <...> Нужны дополнительные меры поддержки экономического характера - это налоги, взносы, доступность кредитов и так далее", - отметил он.

По мнению Кутепова, положительным опытом решения проблем в сфере занятости, в том числе по взаимодействию с образовательными учреждениями в подготовке кадров, мог бы поделиться Санкт-Петербург. Как отметил на форуме губернатор Петербурга Александр Беглов, городу удалось справиться с рядом проблем, возникших из-за пандемии.

"Пандемия и ограничительные меры сильно повлияли на рынок труда, с этой проблемой столкнулся весь мир. Уровень безработицы в Санкт-Петербурге всегда был одним из самых низких в стране, тем не менее, в 2020 году он существенно вырос: пострадали работники торговли, гостиниц, общепита, сферы услуг, уязвимыми оказались молодые люди с небольшим опытом. Благодаря профессионализму специалистов службы занятости и решениям правительства Петербурга большинству удалось найти работу. Предприятиям, которые в трудных условиях находили возможность сохранить рабочие места, была оказана финансовая помощь", - сказал Беглов.

Пятый Санкт-Петербургский международный форум труда проходит 20-23 апреля в смешанном формате. Цель форума - разработка предложений по формированию государственной политики и управленческих решений в области труда и занятости в новой социально-экономической реальности. Организаторами форума выступают правительство Санкт-Петербурга, Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ и Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и занятости (Роструда).