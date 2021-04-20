В Думу внесли проект о льготах для россиян-добровольцев, участвующих в защите госграницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы РФ. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Предлагается закрепить возможность применять к указанным гражданам меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, предусмотренные федеральным законом "Об участии граждан в охране общественного порядка", - говорится в пояснительной записке.

Возможность добровольного участия россиян в охране границы закреплена законом "О государственной границе РФ". Авторы отмечают, что сегодня в этом участвуют 12939 граждан в составе 1216 добровольных народных дружин. "Кроме того, пограничным органам оказывают содействие в реализации возложенных задач и функций около тысячи членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин", - указано в сопроводительных материалах. За 2020 год с участием таких дружин задержано более 5,5 тыс. нарушителей госграницы, изъято 27 кг наркотиков, а также оружие и боеприпасы, орудия незаконного лова и незаконно добытые водные биоресурсы.

"Вместе с тем анализ применяемых в приграничных субъектах РФ мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы РФ, свидетельствует о формировании неоднозначной правоприменительной практики", - указывают авторы законопроекта. В каких-то регионах им установлены соцгарантии и компенсации, в каких-то нет. Принятие законопроекта "будет способствовать привлечению и поддержке граждан, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы РФ, что окажет положительное влияние на обеспечение безопасности РФ", говорится в пояснительной записке.