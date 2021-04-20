Путин подписал закон о приоритетном зачислении в вузы детей сотрудников МВД и Росгвардии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий сотрудникам органов внутренних дел и проходящим службу в войсках Национальной гвардии преференции в виде преимущественного зачисления их детей в ведомственные вузы. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон вводит аналогичные правила, как установлены для военнослужащих. Поправки внесены в закон "Об образовании".

Положения документа дают детям сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии преимущественное право при зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД России и Росгвардии. Речь идет о сотрудниках этих ведомств, срок службы которых составляет 20 и более лет, об уволенных по достижении предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, а также в связи с болезнью либо сокращением должности. При этом предпочтение таким абитуриентам отдается при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний и при прочих равных условиях.