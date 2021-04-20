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Члены СПЧ не планируют встречаться с Навальным в колонии

Председатель совета Валерий Фадеев при этом отметил, что в СПЧ наблюдают за развитием ситуации

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не планируют встречаться с Алексеем Навальным в колонии. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель совета Валерий Фадеев во время визита в Нижегородскую область.

"Совершенно не планируем [посещать], - сказал Фадеев.

При этом он заметил, что в СПЧ наблюдают за развитием ситуации. "Вот он [Навальный] требует, чтобы пришли какие-то другие врачи. Я напомню, что его же возили тогда - начались проблемы со спиной - его отвезли во Владимирскую больницу, сделали МРТ и там был целый консилиум, там были вполне профессиональные врачи. Теперь он говорит, нужны другие врачи", - сказал Фадеев.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРВИ, выявленными во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. 19 апреля ведомство сообщило, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.

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