CNN: прирост заразившихся коронавирусом в США увеличивается, несмотря на вакцинацию

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Число выявляемых каждый день случаев заражения COVID-19 в США продолжает расти, несмотря на массовую вакцинацию населения. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN .

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за последние семь дней в стране в среднем фиксировалось более 67 тыс. новых заражений в сутки, что почти на 25% превышает аналогичный показатель месячной давности.

"Каждый день все больше людей в Соединенных Штатах проходит вакцинацию, и она набирает темпы. С другой стороны, количество заражений и госпитализаций продолжает увеличиваться в некоторых районах страны и растет число случаев заражений среди молодых людей, не сделавших прививку", - приводит телекомпания заявление главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски. По ее словам, в борьбе с пандемией страна все еще находится "на сложном этапе".

Наихудшая ситуация - в Мичигане

На прошлой неделе около половины американских штатов уведомили федеральные власти о зафиксированном на их территории увеличении числа инфицированных. Рост числа заболевших - в среднем на 10% ежедневно - отмечен как минимум в 21 штате. Наихудшая ситуация, как сообщается, складывается в штате Мичиган, где наблюдается один из самых высоких на территории США прирост заболеваемости COVID-19. Некоторые клиники там уже заполнены больными на 90-95%. Согласно оценкам Министерства здравоохранения и социальных служб США, девять городов Мичигана вошли в десятку агломераций с наиболее высокой заболеваемостью коронавирусом. В последние дни в штате ежедневно регистрировалось в среднем по 7 870 новых случаев заражения против 1 044 в конце февраля.

Существенный рост заболеваемости отмечен на фоне официальных заявлений о том, что вакцинация от нового коронавируса стала на этой неделе доступной всем жителям США, достигшим возраста 16 лет, и более 132 млн жителей страны - почти 40% ее населения - уже сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, а более 85 млн - около 25,7% американцев - прошли полный курс вакцинации.

Наличие двух противоречащих друг другу тенденций - успешной вакцинации и роста заболеваемости - эксперты объясняют распространением в ряде штатов наиболее заразных штаммов коронавируса, таких как B.1.1.7. С ним, в частности, связывают ухудшение ситуации в Мичигане. Другим фактором называют менее добросовестное выполнение вакцинированными гражданами предписаний по борьбе с распространением коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 31,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 567 729 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.