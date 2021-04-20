Дом в Нижегородской области, где взорвался газ, не подлежит восстановлению

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Трехэтажный дом в Нижегородской области, где в понедельник вечером произошел взрыв газа, не подлежит восстановлению, сообщил журналистам во вторник губернатор региона Глеб Никитин.
"Этот дом по заключению, которое было сделано экспертной организацией, восстановлению не подлежит. Это заключение будет подвергнуто анализу в ближайшие часы-дни, на 95% можно говорить, что дом не подлежит восстановлению, он будет снесен до фундамента", - сказал он.
Никитин не исключил, что при строительстве дома могли быть допущены нарушения. "Также обсудили вопрос с экспертной организацией о возможных нарушениях при строительстве. Данный вопрос дополнительно изучен, такая вероятность тоже есть. Потому что в момент, когда он строился, как мне доложили, конструктивные решения, которые использовались, не были подвергнуты экспертизе, она не требовалась в тот момент", - пояснил губернатор.
По словам Никитина, всем жильцам в доме будет оказана помощь: собственники получат компенсации, а тем, кто проживал в квартирах по договорам найма муниципального жилья, будут предоставлены другие жилые помещения. "Будут выделены средства из резервного фонда области для помощи муниципалитету в решении этого вопроса в самые кратчайшие сроки по желанию жильцов, в зависимости от их прав на эти жилые помещения", - отметил глава региона, добавив, что будут также выделены средства на проектирование и строительство нового дома.