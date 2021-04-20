Дом в Нижегородской области, где взорвался газ, не подлежит восстановлению

"Этот дом по заключению, которое было сделано экспертной организацией, восстановлению не подлежит. Это заключение будет подвергнуто анализу в ближайшие часы-дни, на 95% можно говорить, что дом не подлежит восстановлению, он будет снесен до фундамента", - сказал он.

Никитин не исключил, что при строительстве дома могли быть допущены нарушения. "Также обсудили вопрос с экспертной организацией о возможных нарушениях при строительстве. Данный вопрос дополнительно изучен, такая вероятность тоже есть. Потому что в момент, когда он строился, как мне доложили, конструктивные решения, которые использовались, не были подвергнуты экспертизе, она не требовалась в тот момент", - пояснил губернатор.

По словам Никитина, всем жильцам в доме будет оказана помощь: собственники получат компенсации, а тем, кто проживал в квартирах по договорам найма муниципального жилья, будут предоставлены другие жилые помещения. "Будут выделены средства из резервного фонда области для помощи муниципалитету в решении этого вопроса в самые кратчайшие сроки по желанию жильцов, в зависимости от их прав на эти жилые помещения", - отметил глава региона, добавив, что будут также выделены средства на проектирование и строительство нового дома.