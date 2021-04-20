Президента Красного Креста наградили медалью МИД России

ЖЕНЕВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер награжден медалью Ф.Ф.Мартенса МИД России. Торжественная церемония вручения награды состоялась во вторник в постоянном представительстве РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Выступая на церемонии, замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Вершинин позитивно оценил развитие сотрудничества между Россией и МККК, отметив вклад Красного Креста в продвижение ценностей гуманитарного права. МККК успешно работает более чем в 80 странах, стремясь "укрепить гуманитарную дипломатию, основанную на приверженности деполитизированному подходу к гуманитарным кризисам", подчеркнул дипломат.

Петер Маурер заявил на церемонии, что расценивает награду как "признание для всех коллег, работающих на местах на переднем крае гуманитарной деятельности". "Большая честь для МККК и для меня лично иметь такое признание", - подчеркнул он. Президент Красного Креста дал высокую оценку вкладу российского юриста-международника и дипломата Федора Мартенса (1845 - 1909), в честь которого учреждена медаль МИД России, в международное гуманитарное право.

Маурер возглавляет МККК с июля 2012 года. Он родился в швейцарском городе Тун в 1956 году. Изучал историю и международное право в Берне и там же получил докторскую степень. С 1987 года находился на дипломатической службе в Швейцарии, с 2010 по 2012 год работал на посту статс-секретаря Федерального департамента иностранных дел. Глава МККК регулярно посещает зоны конфликтов, включая Сирию, Ирак, Йемен и Южный Судан.

Медаль Ф.Ф.Мартенса был учреждена МИД РФ 21 октября 2019 года. Ею награждаются граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства в знак признания их заслуг в поддержании и укреплении мира и безопасности, в предотвращении и урегулировании вооруженных конфликтов, за усилия, направленные на облегчение страданий жертв вооруженных конфликтов, распространение идей гуманизма, за вклад в разработку значимых международно-правовых актов, а также достижения в дипломатической деятельности.

Федор Федорович Мартенс - российский юрист-международник и дипломат, член Совета Министерства иностранных дел, один из организаторов созванных по инициативе Николая II Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 годов. Эти конференции положили начало мировому процессу установления правил ведения войны и мирного урегулирования международных споров. Большинство теоретических разработок Мартенса легли в основу Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, которая была принята на конференции в Гааге в 1899 году.