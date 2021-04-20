Эксперт: спрос на курорты Краснодарского края вырос в три раза из-за ограничения на Турцию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спрос на туры в Краснодарский край у россиян вырос в три раза после введения ограничения на полеты в Турцию, сообщил на онлайн-конференции в ТАСС директор по маркетингу сервиса бронирования отдыха Level.Travel Евгений Гинзбург.

"Сейчас мы видим, что продажи в Сочи за минувшую неделю выросли на 25% именно исходя из того, что люди начали искать замену [зарубежным направлениям] достаточно срочно, в Крым - на 42%, и на остальные курорты Краснодарского края - в 3 раза", - сказал Гинзбург.

В целом спрос на отдых в России на майские праздники, если сравнивать с доковидным периодом, вырос в несколько раз, отметил эксперт. По его данным, средний чек на организованный отдых в России на майские праздники составляет 47-50 тыс. рублей.

Лидером продаж остается Сочи, также популярна Красная поляна, а на втором месте с большим отставанием идет Крым, где спрос тормозит недостаточное количество качественного номерного фонда, сообщил Гинзбург. Также популярностью пользуются Калининградская область, Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды.

Что касается зарубежных направлений, то активно растет спрос на Кипр, Абхазию. "В этом году с января Абхазия выросла в 5-6 раз, и люди все больше смотря на номерной фонд, который для них открывается, там появляется интересные предложения с точки зрения сервиса, и более качественный отдых, все больше позитивных отзывов", - отметил эксперт.

Также растет количество бронирований на Кубу, где для россиян открылся самый популярный курорт Варадеро, а также в ОАЭ и в Египет с перелетом через Каир, причем Египет в основном популярен у туристов без детей, которые въезжают в страну на длительный срок, сообщил Гинзбург. Наименьшей популярностью пользуются Мальдивы, Сейшелы и Сербия, при этом в последней сейчас россияне предпочитают спа-отели.