{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: стать донором крови можно через месяц после второго укола вакцины от коронавируса

Ольга Эйхлер отметила, что не стоит скрывать даже легкое недомогание в виде повышения температуры, так как это может отразиться на анализе крови

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сдавать донорскую кровь можно не ранее, чем через месяц после второго укола двух компонентов вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщила начальник Управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер.

На эту тему
День донора: как сдать кровь во время пандемии коронавируса?
День донора:

"Что касается вакцинированных и других прививочных кампаний, у нас всегда существовал отвод от момента вакцинации на месяц. В данном случае также необходимо, чтобы прошло не менее 30 дней после второй прививки, если вакцина двухкомпонентная, и донор уже может прийти в учреждение", - сказала она в ходе онлайн-конференции, приуроченной к Национальному дню донора крови, который отмечается в РФ 20 апреля.

Она добавила, что также обязательно нужно отметить факт вакцинированная при заполнении анкеты на донорство. По словам эксперта, это может быть знаком того, что у донора сформировались антитела, и его компоненты могут понадобиться в качестве иммунной плазмы. При этом потенциальным донорам справка об отсутствии коронавируса на момент сдачи не нужна, отметила Эйхлер.

Эксперт отметила, что не стоит скрывать даже легкое недомогание в виде повышения температуры, так как это может отразиться на анализе крови. "Доктор это отметит и заметит, будет просто неприятный момент, связанный с отводом до выздоровления. Поэтому донор, который чувствует себя хорошо, не болеет и готов к донации, просто приходит в учреждение службы крови, и никакая справка не требуется", - подчеркнула Эйхлер.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Суд в Волгограде вынес первое решение об аресте за призывы выйти на митинг 21 апреля
Координатор штаба Алексея Навального Евгений Кочегин отказался признавать вину в правонарушении
Читать полностью