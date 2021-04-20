Эксперт: стать донором крови можно через месяц после второго укола вакцины от коронавируса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сдавать донорскую кровь можно не ранее, чем через месяц после второго укола двух компонентов вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщила начальник Управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер.

"Что касается вакцинированных и других прививочных кампаний, у нас всегда существовал отвод от момента вакцинации на месяц. В данном случае также необходимо, чтобы прошло не менее 30 дней после второй прививки, если вакцина двухкомпонентная, и донор уже может прийти в учреждение", - сказала она в ходе онлайн-конференции, приуроченной к Национальному дню донора крови, который отмечается в РФ 20 апреля.

Она добавила, что также обязательно нужно отметить факт вакцинированная при заполнении анкеты на донорство. По словам эксперта, это может быть знаком того, что у донора сформировались антитела, и его компоненты могут понадобиться в качестве иммунной плазмы. При этом потенциальным донорам справка об отсутствии коронавируса на момент сдачи не нужна, отметила Эйхлер.

Эксперт отметила, что не стоит скрывать даже легкое недомогание в виде повышения температуры, так как это может отразиться на анализе крови. "Доктор это отметит и заметит, будет просто неприятный момент, связанный с отводом до выздоровления. Поэтому донор, который чувствует себя хорошо, не болеет и готов к донации, просто приходит в учреждение службы крови, и никакая справка не требуется", - подчеркнула Эйхлер.