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Новосибирские реставраторы воссоздали цельнодеревянный истребитель времен ВОВ

В своей работе специалисты опирались на архивные документы и фотографии обломков ЛаГГ-3, поскольку до наших дней ни один самолет не сохранился в целом виде
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Описание
© Владимир Бернс
© Владимир Бернс
© Владимир Бернс
© Владимир Бернс

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Новосибирские специалисты воссоздали цельнодеревянный истребитель ЛаГГ-3, активно применявшийся в первые годы Великой отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании "Авиареставрация", профессор кафедры прочности летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Владимир Бернс.

Восстанавливать самолет приходилось без какой-либо основы, а лишь опираясь на архивные документы, технические описания и фотографии обломков ЛаГГ-3. Металлические детали, по словам реставраторов, составляли в этом истребителе примерно 20% всей конструкции, остальные части самолета изготавливались из дерева.

"То что дерево сгнило, это понятно, но трудность еще и в том, что эти самолеты очень сильно горели. Даже от металла мало что оставалось зачастую. Тем более, что там сталь - она окислялась и разрушалась, а аллюминий-магниевый сплав точно также сгорал", - отметил Бернс.

По его словам, специалисты сумели добиться не только наружней, но и внутренней идентичности воссозданного самолета реальным историческим образцам. "Мы, вместе с историками авиации перелопатили огромное количество документации по всей стране. В том числе, получили большой объем фотографий обломков самолетов. Правда они [самолеты] были в таком состоянии, что их не каждый знаток авиации бы распознал", - пояснил Бернс.

Созданный реставраторами самолет в ближайшее время отправят в музей в Верхнюю Пышму.

ЛаГГ-3 - истребитель-моноплан, стоявший на вооружении военно-воздушных сил РККА с 1941 года по 1944 год. В 1941 году и 1942 году был одним из самых массовых советских истребителей. Всего выпустили около 6,5 тыс. таких самолетов.

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