На Кубани создадут краевой штаб по подготовке и проведению курортного сезона

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать региональный штаб по подготовке и проведению курортного сезона. Штаб будет координировать деятельность всех служб, обеспечивающих работу курортов края, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона во вторник.

"В этом году высокий сезон стартует с 1 мая. Только за 10 дней майских праздников ожидаем около 600 тыс. туристов, гостиницы забронированы на 80%, и спрос будет расти. Мы должны быть максимально к этому готовы. У нас есть хороший опыт организации работы штаба в период новогодних праздников. С 1 мая и на протяжении всего летнего сезона будет действовать аналогичный летний штаб", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что возглавит штаб вице-губернатор Александр Руппель. В состав войдут представители правоохранительных органов, экстренных, коммунальных и медицинских служб. Особое внимание планируется уделить ситуации на дорогах.

"Поток автомобилей на трассах к черноморскому побережью и предгорьям будет увеличиваться. Важно организовать патрулирование трасс так, чтобы не допустить серьезных пробок", - добавил Кондратьев, его цитирует пресс-служба.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2020 году общий туристический поток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводили мораторий на взимание курортного сбора, который сняли 1 января 2021 года. 10 апреля вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил ТАСС, что стабильная эпидемиологическая обстановка, эффективность принимаемых мер и их соблюдение позволяют строить планы на полномасштабный курортный сезон в крае.