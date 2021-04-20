Более 80% россиян допустили, что феминитивы приживутся в обществе

МОСКВА, 20 апреля./ТАСС/. Пользователи портала Rambler (входит в Rambler&Co) приняли участие в исследовании про феминитивы. Выяснилось, что 84% россиян допускают, что феминитивы приживутся в обществе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Большинство респондентов (71%) считает, что феминитивы станут допустимым вариантом русского языка в ближайшем будущем, 13% предполагают, что такие слова примут за полноценную норму, но не скоро, и лишь 16% отказываются в это верить.

По результатам опроса, нейтрально относится к феминитивам 41% респондентов, отрицательно - 20%, положительно - 11%, а почти треть (28%) до прохождения опроса не знала значения этого слова.

По данным исследования, 37% россиян ответили, что используют феминитивы в своей речи, 22% из них - только в разговоре с теми, кому это важно, а 2% хотели бы, но стесняются. Остальные пока не употребляют такие слова.

Исследование проводилось на портале Rambler. Охват опроса составил почти 164 тыс. пользователей со всей России, в нем приняли участие 52% женщин и 48% мужчин.